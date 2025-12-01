Connect with us
 

Destaque

Governador Fábio Mitidieri fratura o pé ao descer de cavalo em evento em Tobias Barreto

Published

3 meses ago

on

Após o incidente, governador informou nas redes sociais que precisará usar bota , muletas e cumprir período de repouso para evitar cirurgia.

 

 

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, sofreu uma fratura no pé na tarde deste domingo ao descer de um cavalo durante um evento realizado em Tobias Barreto. O incidente ocorreu de forma repentina e exigiu atendimento médico imediato.

 

Por meio de suas redes sociais, Mitidieri explicou que a lesão exige um mês usando a bota ortopédica, com o pé devidamente enfaixado e o auxílio de muletas para locomoção. O governador também revelou que deverá cumprir período de repouso para evitar a necessidade de um procedimento cirúrgico.

 

Redação Luandê FM

Related Topics:
Advertisement   

Recomendados

Educação3 semanas ago

Tobias Segue Sem Autoridade: Conseguiram destruir uma escola que seria referência no estado!

Descaso das autoridades com a Escola Rural Engenheiro Jose Carvalho, e com o CAIC de Tobias Barreto.   “Realmente meu...
Esportes4 semanas ago

Flamengo 7×1 Sampaio Corrêa: ouça os gols da vitória na voz do Garotinho

Flamengo faz 7×1 no Sampaio Corrêa e vai as quartas de final do Cariocão O Flamengo enfrentou o Sampaio Corrêa...
Notícias4 semanas ago

Moana anuncia chegada de Diná, apoio da família Almeida a Rodrigo e convida Júnior para filiação ao PL

A presidente do PL em Sergipe, vereadora Moana Valadares, anunciou a chegada de Diná Almeida ao Partido Liberal (PL) como...

EM ALTA