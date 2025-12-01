Destaque
Governador Fábio Mitidieri fratura o pé ao descer de cavalo em evento em Tobias Barreto
Após o incidente, governador informou nas redes sociais que precisará usar bota , muletas e cumprir período de repouso para evitar cirurgia.
O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, sofreu uma fratura no pé na tarde deste domingo ao descer de um cavalo durante um evento realizado em Tobias Barreto. O incidente ocorreu de forma repentina e exigiu atendimento médico imediato.
Por meio de suas redes sociais, Mitidieri explicou que a lesão exige um mês usando a bota ortopédica, com o pé devidamente enfaixado e o auxílio de muletas para locomoção. O governador também revelou que deverá cumprir período de repouso para evitar a necessidade de um procedimento cirúrgico.
Redação Luandê FM
