IBGE abre 175 vagas de trabalho em Sergipe; salário chega a R$ 3.379 mais benefícios

No estado, as vagas serão distribuídas entre municípios de Aracaju, Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora das Dores e Propriá.

Para APM, a remuneração é de R$ 2.676,24. As atribuições envolvem coleta de dados estatísticos em domicílios e estabelecimentos, o apoio a levantamentos geográficos e cartográficos, o registro e transmissão de informações em sistemas eletrônicos e a elaboração de relatórios.

Já para SCQ, a remuneração é de R$ 3.379. Entre as atribuições, estão o planejamento e a gestão das atividades de coleta, a supervisão das equipes e da qualidade dos dados, a avaliação técnica dos questionários e a elaboração de relatórios. Nesta função, os aprovados devem ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B dentro do prazo de validade.