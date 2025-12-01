Destaque
IBGE abre 175 vagas de trabalho em Sergipe; salário chega a R$ 3.379 mais benefícios
A contratação será mediante processo seletivo simplificado e as provas acontecerão no dia 22 de fevereiro de 2026, em seis cidades do estado.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu 175 vagas temporárias de trabalho em Sergipe, sendo 158 para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e 17 para Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). São mais de 9 mil vagas em todo o país.
No estado, as vagas serão distribuídas entre municípios de Aracaju, Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora das Dores e Propriá.
Para APM, a remuneração é de R$ 2.676,24. As atribuições envolvem coleta de dados estatísticos em domicílios e estabelecimentos, o apoio a levantamentos geográficos e cartográficos, o registro e transmissão de informações em sistemas eletrônicos e a elaboração de relatórios.
Já para SCQ, a remuneração é de R$ 3.379. Entre as atribuições, estão o planejamento e a gestão das atividades de coleta, a supervisão das equipes e da qualidade dos dados, a avaliação técnica dos questionários e a elaboração de relatórios. Nesta função, os aprovados devem ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B dentro do prazo de validade.
Além disso, para ambos os cargos, são assegurados benefícios como auxílio alimentação (no valor de R$ 1.175), auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.
A contratação será mediante processo seletivo simplificado, com prova objetiva de múltipla escolha, que será aplicada presencialmente no dia 22 de fevereiro de 2026, em todos os municípios em que há oferta de vagas.
As inscrições já estão abertas e devem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) até as 23h59 do dia 11 de dezembro de 2025.
