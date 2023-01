Oficiais femininas da Polícia Militar assumem unidades especializadas da Corporação

O protagonismo feminino na segurança pública segue como uma marca do Governo de Sergipe, reafirmado pela liderança de oficiais femininas em unidades das forças estaduais. A ação das atuais comandantes do Gabinete Militar, do Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati) e do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) demonstram a valorização da gestão ao trabalho das mulheres, evidenciada como política de estado.

Durante encontro ocorrido nesta terça-feira, 10, entre as três oficiais e o comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, coronel Alexsandro Ribeiro, a competência das policiais foi reforçada. “São três mulheres com capacidade técnica e de liderança para conduzir com êxito as suas funções. É uma honra tê-las em nossa gestão de comando, na certeza de que teremos avanços na segurança pública do nosso estado”, afirmou o comandante.

Com uma história marcada pelo pioneirismo no Batalhão de Choque, onde trabalhou por dois anos, e passagens pela Companhia Fazendária e Força Nacional, a major Anne Bastos assumiu a importante missão de chefiar o Gabinete Militar do Governo do Estado.

“Eu fiquei bastante honrada em receber a indicação do governador Fábio Mitidieri para exercer uma função tão importante como é a chefia do Gabinete Militar. O Governo do Estado e o Comando da Polícia Militar podem contar com a minha dedicação, determinação e amor à profissão”, salientou a major, que ingressou na Polícia Militar em 1998.

Criado em 2009 para atender ocorrências de alto risco, o Gati passa a ser comandado pela major Manuela Gomes. A oficial deixa o comando do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Nossa Senhora do Socorro, para assumir a nova missão.

“É um grande desafio na minha carreira. Mesmo já tendo passado por funções consideradas quebras de paradigmas no âmbito da Polícia Militar, sinto-me totalmente preparada para mais essa missão à frente de uma unidade totalmente operacional, responsável pelo policiamento especializado na Região Metropolitana de Aracaju e no interior do estado”, enfatizou a nova comandante do Gati.

Assim como as majores Manuela e Anne, a competência e dedicação à segurança pública de Sergipe sempre foram marcas registadas na trajetória profissional da tenente Vanessa Oliveira. A oficial recebeu a importante missão de comandar o Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) da Polícia Militar de Sergipe.

“Não poderia deixar de agradecer ao comandante-geral, coronel Ribeiro, pela indicação e confiança no meu trabalho. A partir desse momento, estou assumindo a missão de trabalhar para reduzir os crimes ambientais praticados na capital e interior, em apoio à sociedade sergipana, nosso bem maior”, destacou a tenente.

Fonte: SSP/SE