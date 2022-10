Novos profissionais de rádio e tv do Senac chegam para o mercado de trabalho

A emoção marcou a formatura da turma “Dr. Jorge Prado Leite”, do curso técnico de Rádio e TV, ofertado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac/SE. Histórias de superação de um grupo que começou com as aulas on-line e migrou para presenciais.

A solenidade de entrega do diploma aos 18 formandos aconteceu no auditório Hilton José Ribeiro, na unidade de Aracaju, na noite de terça-feira, 11. A mesa de honra esteve representada pelo gerente da Divisão de Educação Profissional (DEP), Adalberto Trindade de Souto; pelo instrutor do curso e patrono da turma, Franklin Timóteo Souza; pela patronesse e coordenadora do curso Yluska Mayara Ribeiro; pela coordenadora pedagógica Flávia Regina Moura, e pelo presidente do Sindicato dos Radialistas, Alex Carvalho.

“É uma nova turma que vem para um mercado cada vez mais exigente. E o Senac sempre formando novos radialistas, preparados para essa realidade do nosso Estado”, destacou Alex Carvalho, declarando sua dupla felicidade. “Hoje a minha esposa também está se formando”.

Para a patronesse, superação define essa conquista. Alunos e instrutores encararam o desafio da busca de conhecimento e profissionalização durante a pandemia. Desafio vencido, este momento é a coroação.

“É uma alegria dupla, ser escolhida pela turma e ver a alegrias estampada nos rostos de cada um deles e de seus familiares. Vivenciamos todas as dificuldades de um período ainda pandêmico. Formar esses profissionais é uma grande conquista para o Senac”, enfatizou Yluska Ribeiro.

“O isolamento imposto inicialmente pela pandemia nos fez voltar para alguns projetos pessoais que estavam engavetados. Para alguns da turma, o curso de técnico em Rádio e TV foi um desses projetos. Foram horas de dedicação, primeiramente com as aulas virtuais, que muitas vezes afetavam diretamente o dia a dia das nossas casas, e depois o prazer de nos encontrarmos, já com as restrições sanitárias mais flexíveis. São superações e desafios que estamos levando para a vida. E para os instrutores tiveram um significado ainda maior, assim como para o Senac pela coragem de empreender, com competência e conhecimento, tanto de forma remota como presencial”, salientou o orador da turma, Elber Batalha Filho.

De forma inédita, todos os instrutores curso técnico de Rádio e TV do Senac/SE são egressos da instituição. E isso explica a emoção do instrutor e patrono da turma, Franklin Souza.

“Fui aluno desta casa onde hoje tenho o privilégio de ser instrutor. É uma alegria imensa saber que hoje estamos formando novos comunicadores, colegas de profissão. Estou feliz e realizado por eles”.

O ex-prefeito de Estância, Ivan Leite, filho do homenageado que deu nome à turma de 2022, agradeceu a honraria.

“Meu pai, Jorge Prado Leite, foi um dos pioneiros na comunicação do Estado e hoje me sinto muito lisonjeado com essa homenagem, feita por esta turma que tem a minha esposa, Adriana Leite, como uma das formandas. Quero agradecer também a todos que fazem parte do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac”, finalizou.

Representando a direção Regional do Senac/ SE, o gerente da DEP, Adalberto Trindade de Souto, ratificou o compromisso do Senac: educar para o trabalho no setor do comércio de bens, serviços e turismo.

“Essa é a missão que nós que fazemos o Senac temos, de formar com competência, atendendo todos os pré-requisitos que a profissão exige, observando o perfil que o mercado está precisando, para preparar profissionais com chances reais de empregabilidade”.

Ascom Senac/SE