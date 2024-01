Novo tremor de terra é registrado no interior de Sergipe

Um tremor de terra foi registrado no município de Canhoba na madrugada deste sábado (20). O abalo sísmico foi captado pelas estações do Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Segundo o Labsis, a magnitude preliminar calculada foi de 2.2 mR. Apesar de baixa, é suficiente para ser sentida e ouvida pela população. Não houve relatos de danos estruturais.

A última atividade sísmica registrada no estado foi menor e ocorreu na cidade de Amparo do São Francisco, em dezembro, com magnitude de 1.3 mR.

Por Carolina de Morais, Portal A8SE