No Centro de Especialidades Odontológicas de Tobias Barreto, o Dr. João Paulo se destaca na realização de cirurgias

No “CEO” Centro de Especialidades Odontológicas de Tobias Barreto, a população da região dispõe de grandes profissionais, entre eles o Cirurgião Buco Maxilo Facial, Dr. João Paulo, realizando vários tipos de cirurgias, inclusive remoção de câncer, com excelentes resultados, os pacientes que passam por Dr. João Paulo ficam satisfeitos com os resultados.

Os serviços ofertados nos CEOs envolvem as áreas de Periodontia, Endodontia, Cirurgia Bucomaxilofacial, Atendimento a pessoas com necessidades especiais e diagnóstico bucal com ênfase no diagnóstico do câncer de boca. Esse trabalho representa uma das frentes de atuação do ‘Brasil Sorridente’, programa federal de oferta do SUS (Sistema Único de Saúde) para os cidadãos. Em Sergipe, a escolha pelos centros regionalizados, geridos pela SES, por meio da Funesa, foi uma iniciativa do Estado para assegurar que os municípios que não possuem CEO municipal pudessem ter acesso a esses serviços.

O CEO de Tobias Barreto está sob o comando do Gerente Marlon Amâncio, um jovem bastante dedicado e que vem desempenhado um ótimo trabalho na unidade.

Por Juliano Góis

Portal Sergipano