Natal Iluminado: Tobias Barreto receberá a parada ‘Um Sonho de Natal’, promovida pela Fecomércio

A sétima edição do Natal Iluminado, maior e mais aguardado evento de final de ano de Sergipe, já tem data marcada para seu início. A celebração que traz brilho às praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, no Centro de Aracaju, começa em 18 de novembro.

A programação contará com a apresentação de mais de 150 artistas sergipanos, eventos culturais e artísticos, além de realização de ações de saúde, doação de sangue, cursos de capacitação e demais já conhecidas do público que vive intensamente os ambientes iluminados da cidade.

A magia do Natal Iluminado em 2023 virá com uma grande novidade: a interiorização do espetáculo, com ações em mais 10 municípios.

Neste ano, o projeto que levou mais de 600 mil pessoas às praças em Aracaju, tem o objetivo de atingir 1.5 milhão de público, entre sergipanos e turistas que poderão viver os dias de alegria do Natal Iluminado nas cidades de Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Nossa Senhora das Dores, Santana do São Francisco, Tobias Barreto, Estância, Itabaianinha, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras. Com isso, o Natal Iluminado se torna o maior projeto festivo natalino do Brasil.

“Queríamos fazer mais, levar essa magia para o interior de Sergipe. Vamos avançar para mais 10 cidades, contando com o apoio das prefeituras municipais e alguns parceiros, a exemplo da Eneva, Construtora Celi, entre outros que já se comprometeram com o Natal Iluminado. E não será somente a decoração. O grande destaque do nosso projeto, a parada ‘Um Sonho de Natal’, também acontecerá em todas as cidades em que aportarmos”, garantiu o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

A parada “Um Sonho de Natal” é realizada desde o ano de 2021, com a participação de mais de 400 componentes, entre artistas, profissionais de circo, dança, música, Orquestra Jovem Sesc, entre outros elementos compostos por alegorias e fantasias que levam o público ao Natal Iluminado. Com o avanço para as cidades do interior, o objetivo é estimular o turismo interno, fazendo com que pessoas de outras cidades se desloquem onde o Natal Iluminado será realizado, ampliando seu alcance.

O Natal Iluminado é um evento destacado nacionalmente, que colocou Sergipe na segunda posição como melhor evento natalino do Brasil, de acordo com a revista Festuris, que elencou as festas natalinas imperdíveis para os turistas. Entre as operadoras de turismo, a exemplo da CVC e HUrb, que elevaram sobremaneira as vendas de pacotes de viagens para Sergipe no período entre dezembro e janeiro.

Ascom Fecomércio