Natal Iluminado: crianças de Santana do São Francisco recebem presentes

A sexta-feira, 15, foi de muita alegria para os moradores de Santana do São Francisco, um dos municípios sergipanos onde está acontecendo o Natal Iluminado. Cerca de oito mil pessoas participaram da festa natalina, na noite em que a cidade recebeu o Cine Sesc, completando a diversão da garotada e dos adultos, numa verdadeira noite de inclusão, solidariedade e paz.

Na ocasião, o diretor Regional do Senac, Marcos Sales, e o prefeito Ricardo Roriz, ao lado da primeira-dama, Renata Roriz, fizeram a distribuição de presentes para todas as crianças de Santana, sem exceções. Mais de 2,5 brinquedos foram doados, a maior parte pela Prefeitura de Santana do São Francisco, e ainda pelo presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, pelo vice Alex Garcez e pelo diretor Regional do Senac, Marcos Sales, que esteve representando todos na distribuição.

Completando o clima natalino e de festa, foram montados brinquedos para que os moradores pudessem aproveitar, desde crianças, jovens e adultos, muitos dos quais puderam rememorar a infância.

O Natal Iluminado, a Festa da Família, que até a edição anterior só acontecia em Aracaju, foi ampliado para mais 14 cidades sergipanas, dentre elas Santana do São Francisco.

Coordenada pela Fecomércio, a festa hoje tem a parceria do Governo do Estado, prefeituras, Energisa, Construtora Celi e Maratá. Até o dia 6 de janeiro, muitas atividades acontecerão em Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Tobias Barreto, Itabaianinha, Santana do São Francisco, Boquim, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, Carmópolis, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhoras das Dores, Lagarto, Itabaiana e Estância.

