Na cola do líder! Flamengo vence o América-MG e assume a vice-liderança do Brasileirão

Com o resultado, a equipe carioca ultrapassou o Botafogo na tabela

O Flamengo venceu o América-MG por 3 a 0, no Parque do Sabiá, na noite deste domingo (26), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e chegou na vice-liderança da competição. Os gols foram marcados por Cebolinha, Pedro e Éverton Ribeiro.

TABELA

Com o resultado, o time comandado por Tite ultrapassou o Botafogo e chegou na segunda posição com 63 pontos. O Palmeiras é líder com 63, mas com um saldo de 26 contra 17 do Mengão. O Glorioso caiu para terceiro com 62. O América já está rebaixado, e ocupa a lanterna com 21 pontos.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Na quarta-feira (29), o Flamengo tem o Atlético-MG pela frente, às 19h30, no Maracanã, enquanto o América enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, no mesmo dia, às 21h30. Os dois jogos são válidos pela 36ª rodada do Brasileirão.

COMO FOI O JOGO

Apesar da vitória parecer ter sido tranquila, o Coelho começou melhor e teve três grandes chances de abrir o placar, mas como quem não faz, leva, o Flamengo passou a dominar as ações a partir dos 20 minutos e abriu o placar aos 29 com Cebolinha. Depois, começou a administrar o resultado.

Com o placar a seu favor, o Rubro-negro continuou melhor no segundo tempo, e aos cinco minutos, ampliou com Pedro. Dando trabalho para o goleiro Jori durante toda etapa final, a equipe carioca fechou o resultado com Éverton Ribeiro, de letra, aos 40.