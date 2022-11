Mutirão de negociação de débitos do Senac começa nesta terça, 29

A partir desta terça-feira, 29, durante 20 dias corridos, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/SE), por meio de convênio com a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem e Instituto Fecomércio, realiza um mutirão para negociação de dívidas junto ao Senac/SE. Este será o período para aproveitar para zerar dívidas, com descontos que chegam a 100% no valor dos juros e multas, além de parcelamento em cartões de crédito.

O mutirão será feito através do aplicativo Media Resolve, de forma humanizada e individual, conforme frisa a advogada Ana Sarmento, responsável pela Media Soluções de Conflitos.

“Quem estiver em débitos com o Senac, pode agendar o atendimento através do aplicativo, pelo WhattsApp 79 9 9821-8420. Nós preparamos um ambiente no Senac, para atender cada pessoa, individualmente. A intenção é fazer com que as pessoas zerem seus débitos com o Senac, sem comprometer o seu 13º salário e de acordo com a possibilidade de cada um”, explica.

O mutirão, conforme ressalta a advogada, respeita o sigilo de dados de cada aluno e/ou seu responsável legal, previsto na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os conciliadores só terão acesso ao cadastro de cada pessoa no momento da conciliação, quando ela se sentar para negociar.

Descontos e parcelamento

Para recebimento à vista ou no cartão de débito, os descontos no valor da multa e dos juros chegam a 100%, e para pagamento em cartões de crédito, a redução pode chegar até 50% dos juros e multa. Nos cartões de crédito Visa ou Master, os débitos poderão ser parcelados em até 6x, e no Hipercard até 10x, com parcela mínima de R$ 20.

Ascom Senac/SE