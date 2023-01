Moradores reclamam da alta velocidade praticada por entregadores de aplicativos em Tobias Barreto

Nas redes sociais são várias as reclamações de cidadãos, a respeito de entregadores de aplicativos que passam em alta velocidade nas ruas de Tobias Barreto, muitos pulam as lombadas em alta velocidade, além de não respeitaram a sinalização de trânsito. Por imprudência acidentes já aconteceram envolvendo alguns entregadores. Alguns nem se quer possuem CNH, antes que uma tragédia aconteça o PORTAL SERGIPANO, atendendo as reclamações de populares faz um alerta as autoridades do município.