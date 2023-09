Moda Mix: alunos do Senac são destaque na 8ª edição do maior evento de moda do Estado

Coleções elaboradas por alunos do curso de estilista de Moda do Senac abriram a 8ª edição do Moda Mix, o maior evento de moda do Estado de Sergipe, em Itabaianinha. O evento, realizado de 31 de agosto a 3 de setembro, busca fortalecer o segmento de moda sergipano e o mercado atual de confecções, bem como potencializar o turismo de compras. Nesta edição, o tema geral explorado foi “O momento é agora”.

“Fazer um evento como este, é uma forma de mostrar ao estado de Sergipe e ao Brasil o potencial do nosso município. As fábricas de vestuário mostram durante o Moda Mix, o que produzimos aqui, atraindo pessoas e movimentando a economia da nossa cidade. E quando nós temos parceiros como a Fecomércio, o Senac e outros, conseguimos ir mais longe”, declarou o prefeito de Itabaianinha, Danilo Carvalho.

O desfile do Moda Mix, expõe marcas originais de Itabaianinha e abre espaço para que a criatividade de estudantes da área de moda possa ser projetada no mercado. A noite de abertura foi marcada pelo desfile de três coleções, minuciosamente elaboradas por alunos do curso de Estilista do Senac de Itabaianinha e Aracaju que se inspiraram em aspectos da cultura sergipana.

“A primeira coleção, intitulada Recamar, foi inspirada no Richelieu, produzido por bordadeiras de Tobias Barreto; a Abrazar, conceituada na Louça Morena, riqueza cultural de Itabaianinha, e a Confluir-se: Vestir Sergipanidade, inspiradas nas ruas de Aracaju e nas memórias afetivas dos criadores da coleção”, informou a instrutora Karinna Sá, que supervisionou a produção das três coleções.

“Participar pela primeira vez do Moda Mix foi uma experiência incrível. A vinda para cá, com meus colegas e minha turma, é um sentimento muito bom e gratificante ver todo o trabalho que desenvolvemos, as peças que desenhamos e produzimos, estarem sendo mostradas na passarela do Moda Mix”, declarou Renata Centurion Borges, aluna de Aracaju, que elaborou a coleção “Confluir-se: Vestir Sergipanidade”, com mais 11 colegas, sob a supervisão dos instrutores Karinne Sá e Ciço.

“Foi desafiador para a nossa turma fazer a coleção Recamar, pois não conhecíamos os detalhes do Richelieu. Aprender sobre a renda, que faz parte da cultura de Tobias Barreto, foi extremamente enriquecedor. Conseguimos produzir peças únicas e exclusivas como a assinatura de moda que só os estilistas do Senac conseguir”, afirmou Rafaela Fontes, cujo trabalho envolveu 11 alunos.

O diretor de Educação Profissional do Senac, Adalberto Trindade de Souto, destacou Itabaianinha como um polo muito forte para a confecção de moda.

“Este evento é uma oportunidade para os alunos do eixo de moda do Senac mostrarem o que são capazes de criar, executar, produzir e revelar todo o talento que descobriram em sala de aula. Itabaianinha é um polo pujante de confecção. E o Senac, sempre atento ao mercado e à vocação de cada município, oferta qualificação que possa fomentar a geração de emprego e renda. Os alunos podem, através da criatividade, construir seus próprios negócios e melhorar a qualidade dos que já existem, em cada município sergipano”, afirmou.

“O Senac chegou em Itabaianinha para trazer os cursos de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Hoje nós temos estilistas, temos modelos. Estamos qualificando a mão de obra, para que os produtos sejam desenvolvidos com mais qualidade e profissionalização. Isso combina com o Moda Mix, porque é uma oportunidade daquelas pessoas que passaram o ano criando, apresentarem seus trabalhos, finalizando com chave de ouro”, comentou o empresário e conselheiro da Fecomércio, Marcos Andrade, destacando que o município integra o projeto piloto do Vai Turismo em Sergipe.

“Aqui no Estado, o Vai Turismo envolve Tobias Barreto e Itabaianinha, que fazem parte da Rota de Compras; e São Cristóvão e Laranjeiras, como Turismo Religioso. A Fecomércio e o Senac hoje estão presentes nas quatro cidades, com diversas ações de fomento à economia e ao turismo em Sergipe”.

Estilistas do Senac

Coleção Recamar

A turma de estilistas Senac Itabaianinha, sob a orientação da professora Karinne Sá, e representando Tobias Barreto apresenta a coleção Recamar, um novo arranjo para o Richelieu, unindo culturas e conceitos. Nascido na Itália, o Richelieu foi trazido para o Brasil pelo Cardeal Richelieu da corte do rei Luiz Felipe XII da França. E em Tobias Barreto, essa arte encontrou solo fertil.

A coleção conta com modelagens tradicionais e românticas, remanescentes da renascença italiana, aliadas às tendências contemporâneas que enaltecem o ideal feminino, englobando aspectos de força e perseverança, mas também de carinho, delicadeza e, acima de tudo, amor.

Foram produzidos oito looks, pelos alunos Lourdes Soares, Josefa Villa Nova, Mirian Xavier, Dicelma Batista, Rafaela Fontes, Adevania Almeida, Edvania Oliveira, Claudiana de Santana, Paulina Coluthy, Jennifer Izidio e Tiffany Figueiredo.

A turma teve total apoio de Jô Menezes, da Casa Richelieu, de Tobias Barreto.

Coleção Abrazar

Alunos do curso de estilista Senac Itabaianinha, sob a orientação da professora Karine Sá, apresentaram a coleção Abrazar, que conta a história de tradição e de mudança da louça morena. Patrimônio cultural de Itabaianinha, a louça morena é uma tradição passada de mãe para filha que é transformada pelas brasas do fogo: do barro cru para o barro queimado.

A coleção traz cores nos tons terrosos do barro. O cinza chumbo representa o barro antes da queimada e o caramelo característico da louça morena após ser abrasada pelo fogo.

Elementos como o mucunã, ou olho-de-boi, a paêta de cotizeiro e o couro-de-boi, tradicionalmente usados na produção da louça morena, foram transformados em acessórios e aviamentos na coleção.

As modelagens retratam as formas das louças, como: xícaras, travessas, e potes. Os tecidos apresentam texturas rústicas: o áspero e o liso que o barro assume antes e após ser colocado no fogo.

As peças também foram adornadas com desenhos típicos da louça morena. Desenhos esses derivados da tradição dos povos originários, transformando a tradição da louça morena em moda.

Os alunos Daniela Borges, Luana Gabriela, João Cardoso, Amanda dos Santos, Milena Floriano, Daniela Alves, Railene Simões, Sinara Maria, Daniela de Menezes, José Jadson, José Joedson, Luciene Souza, Ana Rita, Maria Letícia, Maria Auxiliadora e Leonora dos Santos produziram 11 looks para apresentar no Moda Mix.

Coleção Confluir-SE

Contando com a orientação dos instrutores Karinne Sá e Ciço, 12 alunos do curso de Estilista do Senac Aracaju elaboraram 11 peças para o desfile de abertura do Moda Mix 2023. A Coleção “Confluir-SE: Vestir Sergipanidade” aborda memórias afetivas de localidades diversas e íntimas vividas pelos seus criadores.

A coleção traz peças do segmento daily wear, que trabalham o conceito de sergipanidade visto das mais variadas perspectivas. Pensando em caminhos que levam, trazem, se encontram e se dispersam a coleção apresenta elementos culturais que vão do folclore, a personalidades regionais, a religiosidade e a marcos arquitetônicos de Sergipe.

A cartela de cores reflete esse conceito com a diversidade de azuis que remetem ao mar e ao céu sergipano, tons terrosos do vinho ao nude que trazem um pouco da cultura interiorana. Com a inserção de bordados feitos a mão que ilustram elementos culturais do estado de Sergipe, o mar e terra que se misturam e confluem numa sinfonia de cores e elementos.

Foram responsáveis pela elaboração da coleção, os alunos Analine de Santana, Barbara Silva, Breno Elias, Jucimara Ferreira, Leticia Cesar, Ju Martins, Julia Catarine, Maria Victoria, Renata Seturium, Nicole Czerwinski, Naldo Teles e Luana Yasmin.

