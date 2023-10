Ministro dos Transporte diz que parte da duplicação da BR-101 em Sergipe será entregue até dezembro

Renan também falou sobre a nova ponte que vai ligar os estados de Sergipe e Alagoas, entre os municípios de Neópolis e Penedo.

“Vamos lançar o edital, em Brasília na terça-feira, para construção da ponte entre os dois estados. Estamos trabalhando também nos projetos para duplicação da BR-235, entre Aracaju e Itabaiana. Assim, o estado de Sergipe está muito mais preparado para se desenvolver”, falou.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), o trecho da BR-101 Norte, em Sergipe, que vai do km 0 ao 93,4, teve km 51,8 quilômetros duplicados, entre Propriá (SE) e Carmópolis (SE), além do segmento duplicado do km 77,3 ao 93,4, entre Nossa Senhora do Socorro (SE) e Laranjeiras (SE).

Fonte: G1/SE