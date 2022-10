Mário Gomes afirma ter medo de perder casa com vista para o mar caso Lula seja eleito

O ator Mário Gomes concedeu uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo e revelou temer uma vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. O motivo desse medo é que o artista acredita que, caso eleito, o petista irá tomar a casa com vista para o mar em que ele vive com a esposa na Praia da Joatinga, no bairro do Joá, Zona Oeste do Rio.

“Eu e a minha mulher [Raquel Palma] estamos preocupados em perder a nossa casa. Dizem que na Colômbia, os imóveis com mais de 65 metros quadrados serão compartilhados com outras famílias. Isso vai acontecer aqui!”, disparou.

Nas eleições deste ano, Mário Gomes disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e obteve 6.151 votos, quantidade insuficiente para se eleger. Apesar de afirmar ter aceitado a derrota, o ator faz parte do grupo que contesta a lisura das urnas eletrônicas e diz ter existido fraude no resultado.

“Era para Bolsonaro ter levado no primeiro turno. Fato. Mas, tudo bem. O Brasil está com ele”, assegurou Mário Gomes. “Quem é que vai estar do lado daquela desgraça? [o candidato petista]. Me explica: quem vai querer ver o Brasil passando pelas mesmas coisas que acontecem na Venezuela, em Cuba e na Argentina?”, complementou.