Manifestantes protestam pela morte de Genivaldo Santos e fecham trecho na BR-101 em Sergipe

Ação ocorre cerca de quatro meses depois da morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. No início deste mês, o Ministério Público Federal concedeu mais 15 dias de prazo para conclusão do inquérito policial.

Nesta segunda-feira (19), um grupo de manifestantes fecharam um trecho da BR-101, em Umbaúba, com pneus incendiados. O protesto ocorre cerca de quatro meses depois da morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal.

Familiares da vítima também estão no local pedindo por justiça e cobram as autoridades mais celeridade nas investigações do caso. No início deste mês, o Ministério Público Federal concedeu mais 15 dias de prazo para conclusão do inquérito policial após pedido de prorrogação instauranto pela Polícia Federal. Esse já é o terceiro adiamento.

Genivaldo foi abordado por conduzir uma moto sem uso de capacete. Apesar de imobilizado, vídeos mostram ele sendo trancado no porta-malas de uma viatura da PRF e obrigado a inalar gás lacrimogêneo. A causa da morte, emitida pelo Instituto Médio Legal, apontou asfixia mecânica decorrente da ação de um agente químico. Os laudos toxicológico e necroscópico foram encaminhados ao Instituto Nacional de Criminalística de Brasília.

Três agentes envolvidos na ação foram identificados e afastados das funções, mas ninguém foi responsabilizado até o momento. Eles também prestaram depoimento à PF, além de outros dois agentes que assinaram o boletim de ocorrência, mas não participaram da abordagem. Em nota, o PRF havia afirmado que não compactua com as medidas adotadas pelos policiais.