Kaká Santos precisa de Diógenes Almeida para superar Dilson em Tobias Barreto

Em qualquer lugar do País, sobretudo em ano eleitoral, tem sido comum ver adversários históricos superando divergências e firmando alianças inesperadas; tanto quanto os conflitos entre agrupamentos que se “digladiam”, num cenário de situação contra oposição. Muitas vezes superar as “rusgas do passado” pode assegurar a um projeto despretensioso, a vitória nas urnas eletrônicas. Em alguns casos, o eleitorado faz seu próprio julgamento e veta determinadas aproximações e/ou reaproximações. É a tal história de que “é preciso combinar com os russos”…

Em Tobias Barreto, mais precisamente, o atual prefeito Dilson de Agripino vai disputar a reeleição e é inegável sua popularidade, Esta já é a sua terceira passagem no comando do município e o quarto mandato não é uma realidade inalcançável! E não apenas por sua gestão na prefeitura, mas ser uma figura bastante popular, por ser visto pelo seu eleitorado, por se fazer presente e aparecer, mesmo nos momentos de dificuldade. É um pré-candidato bastante fortalecido e que não entrará um “jogo” tão disputado sem impor sua força política.

No município os principais nomes da oposição, o deputado estadual Kaká Santos e o ex-prefeito Diógenes Almeida, não são mais aliados políticos e cada um tem buscado viabilizar seu projeto em Tobias Barreto, sem recorrer ao outro, mas quem acompanha a política da região sabe que neste jogo um é a “criatura” e o outro é o “criador”, mas que ambos desalinhados facilitam o projeto de reeleição de Dilson de Agripino, É a tal lógica do processo eleitoral, citada no início deste comentário, que neste caso de Tobias pode fazer toda a diferença para quem já comanda a prefeitura.

A ex-deputada Diná Almeida é a pré-candidata a prefeita do agrupamento de seu esposo e ex-prefeito Diógenes Almeida. Ambos são bem populares no município; por sua vez, o deputado estadual Kaká Santos representa a renovação política, o desejo de uma parcela que não quer ver a disputa entre “Vasco e Flamengo”, de Dílson x Diógenes. O parlamentar, inclusive, foi eleito com o apoio da família Almeida, mas superado o pleito, houve um rompimento que possui reflexos até os dias atuais. Tudo o que Dilson precisa para vencer novamente… Em síntese, no município de Tobias Barreto o pré-candidato a prefeito Kaká Santos precisa do apoio do ex-prefeito Diógenes Almeida para ter chances reais; já a ex-deputada Diná Almeida também precisa de Kaká caso tenha interesse em vencer seu rival histórico Dilson de Agripino. Isso acontece em inúmeras cidades do interior sergipano, onde uma oposição dividida pode confundir uma parcela do eleitorado e findar beneficiando quem já tem “a caneta nas mãos”! Neste talvez a unidade volte a ser uma das alternativas…

Por Habacuque Villacorte