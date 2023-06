Justiça absolve radialista George Magalhães da acusação de estupro

Em nota, o advogado Evânio Moura disse que “a defesa sempre acreditou na inocência de George Magalhães e está plenamente contemplada com a decisão do Tribunal de Justiça. Fez-se Justiça, evitando-se a condenação de um réu inocente”.

George Magalhães foi acusado do crime de estupro contra uma servidora de condomínio localizado na Praia de Atalaia, em Aracaju. Durante a investigação, o radialista foi preso, no dia 13 de setembro de 2018, acusado de tentar corromper testemunhas do caso.

Em novembro de 2108 George ganhou o direito de responder ao processo em liberdade, por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Mas ficou obrigado a cumprir medidas cautelares, que incluem a mudança de endereço, não frequentar o condomínio e manter-se distante da vítima e das testemunhas.