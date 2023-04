Jovens aprendizes apresentam aplicativo que visa auxiliar o fluxo de distribuição de documentos no TJSE

Um desafio que após 10 meses foi concluído com sucesso. Formada por 25 jovens com idades entre 14 e 24 anos, a turma do Programa Jovem Aprendiz apresentou na manhã desta terça-feira, 25, o projeto integrador “Shigueru-RMD”, um aplicativo que visa auxiliar o fluxo de distribuição de documentos, dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE). A turma foi piloto em Sergipe, do “Programe seu futuro”, lançado pelo Departamento Nacional do Senac, para ser colocado em prática pelas regionais.

Os formandos do curso de Programação de Sistemas com Aplicações Financeiras, viabilizado por meio de parceria com a Coordenadoria da Infância e Juventude do TJSE, fizeram a apresentação para a equipe do Senac-SE e juízes e integrantes do Judiciário.

“Identificamos meios de melhorar o recebimento e distribuição de documentos no TJ. Então, pensando em tornar esse fluxo mais seguro, criamos o aplicativo ‘Shigueru-RMD’, com o qual é possível acompanhar toda a destinação, até o final, de cartas, intimações, depoimentos, mandados, dentre outros”, explicou a estudante Laiane Rocha de Jesus, agradecendo pelos demais colegas, a oportunidade que tiveram em fazer parte do programa.

“Cada um aqui tem uma realidade, parecida em alguns aspectos e bem diferente em outros. Mas nos desafiamos, fomos incentivados e chegamos até aqui. Temos que dar o nosso melhor em tudo. Queremos agradecer a todos pelo apoio que sempre nos deram, os instrutores, a equipe do Senac e aqui no Tribunal de Justiça”.

O sentimento de gratidão e dever cumprido também estavam presentes entre os instrutores, o técnico de Tecnologia da Informação, Cláudio Cândido, e a equipe pedagógica do Senac Sergipe.

“Mesmo sendo uma escola de educação profissional que atua no mercado há vários anos, sempre é um novo desafio quando iniciamos uma nova turma, porque lidamos com públicos que têm realidades diferentes, e isso nos tira da zona de conforto para prepará-los da melhor forma. E quando o curso chega ao final e percebemos o resultado, a sensação que temos é de dever cumprido”, destacou o gerente do Centro de Educação Profissional de Aracaju, Antônio Santana.

Foram 10 meses de aulas teórica e práticas, com carga horário de 800 horas/aula, aplicadas pelos instrutores de Tecnologia e Informação do Senac, Ewerton Shigueru e Nágila Caroline, que resultou da criação do aplicativo ‘Shigueru-RMD’

“Vários nichos foram apresentados para os alunos durante o curso, a exemplo de planilhas, programação inicial, sistemas de informação, banco de dados, lógica de programação. Os jovens aprendizes aprenderam tudo que é necessário para a criação de programas”, explicou Nágila Dória.

O encerramento do curso foi acompanhado pela juíza Iracy Mangueira, Coordenadora da Infância e Juventude do TJSE, que fez questão de ressaltar que a viabilidade do Programa Jovem Aprendiz só foi possível a partir de um termo de cooperação assinado entre o TJ, os Ministérios Públicos de Sergipe e do Trabalho, e o Senac.

“Foi graças a essa parceria e ao engajamento desses órgãos que conseguimos ofertar cursos profissionalizantes para esses jovens e adolescentes. Através do Programa de Aprendizagem, eles são inseridos no mercado de trabalho na condição de aprendiz. E a realização das aulas nas dependências do tribunal nos ajudou a pensar nos projetos voltados para eles, a partir das expectativas e perspectivas deles”, informou a magistrada.

A gerente Marileide Martins e a analista educacional Martha Luiza Santana, do Núcleo de Promoção Social e Relações com Egressos (NPRE) também acompanharam a apresentação, ao lado da coordenadora pedagógica, Flávia Ribeiro e demais integrantes da equipe do Senac.

“Essa turma foi piloto, um desafio lançado pelo departamento nacional, e que está sendo concluído com êxito. Queremos dizer a vocês que continuem avançando, pois é através da educação que conseguimos transformar vidas. Nós acreditamos e batemos sempre nessa tecla. Não parem aqui, continuem estudando e se aperfeiçoando”, falou Flávia Ribeiro.

Programe seu Futuro

As tecnologias vêm se tornando cada vez mais importantes em todos os cenários, sendo os sistemas de informação ferramentas fundamentais para a gestão e controle das informações. Estudo realizado pela Brasscom revela que falta mão de obra especializada para atuar na área de TI. Até 2024, o setor deve abrir cerca de 290 mil vagas.

Diante desse cenário, em parceria com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Senac desenvolveu o Programa de Aprendizagem Profissional de Qualificação em Programação de sistemas com aplicações financeiras, “Programe seu futuro”, construído sob medida para proporcionar empregabilidade aos jovens e para contribuir com a qualificação de profissionais em Tecnologia da Informação, com foco no setor financeiro.

O programa tem como objetivo formar jovens aprendizes para atuarem em empresas que utilizam Tecnologia da Informação, promovendo o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que são imprescindíveis para a atuação do profissional do século XXI e oferece também conhecimentos em inglês básico para TI e Educação financeira.

Transformação de vidas

Com 20 anos, José Thawan dos Santos é um dos 25 formandos. Ele toca viola na Orquestra Jovem de Sergipe e foi aprovado no Enem para o curso de Física na Universidade Federal de Sergipe (UFS).

“Me inscrevi no programa esperando aprender e enriquecer meu currículo, e minhas expectativas foram atendidas. O que aprendi nesses meses, vou levar para a vida”.

“Hoje eu sei como montar slides e mexer no computador, dentre tantas outras coisas que aprendi durante o curso. Sem falar no acolhimento e na convivência que tivemos no Tribunal de Justiça. Só temos que agradecer pelos dias de grande aprendizado”, ressaltou Laura Caetano Nascimento de Jesus, 19 anos, que está cursando o 3º ano do ensino médio.

