Jovem morre afogado em represa em Umbaúba

Um Jovem conhecido como Arthur morreu vítima de afogamento em represa no município de Umbaúba no final de tarde desta sexta-feira, 03.

De acordo com informações preliminares, o jovem teria ido ao local com amigos para tomar banho e ao entrar na água acabou não conseguindo sair e se afogou. O local é conhecido pela profundidade e quantidade de água que junta em função das baixadas. Local também é muito utilizado por pessoas para banhar cavalos e por outros indivíduos para pescaria de anzol, mesmo sendo particular.

Esse não é o primeiro caso de afogamento registrado no local, há cerca de um ano um homem que estava pescando no local, morador do município vizinho de Tomar do Geru também acabou se afogando nesta mesma represa. O corpo de bombeiros foi acionada para prosseguimento de resgate em breve vários detalhes sobre o caso.

Informações do Portal Fato 1