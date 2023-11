Javier Milei é eleito presidente da Argentina

A vitória de Milei, dessa forma, sacode o cenário político e a rota econômica da Argentina e pode impactar o comércio de grãos, lítio e hidrocarbonetos. Milei criticou a China e o Brasil, dizendo que não lidará com “comunistas”, e prefere laços mais fortes com os Estados Unidos.

“A eleição marca uma ruptura profunda no sistema de representação política na Argentina”, disse Julio Burdman, diretor da consultoria Observatório Electoral, antes da votação.

Milei ganha de Massa

Antes mesmo da divulgação do resultado oficial, o candidato governista Sergio Massa, em discurso, admitiu a derrota e já ligou para Milei, parabenizando-o pela vitória.

Massa admitiu que os resultados não foram os esperados, mas que foi o que a maioria dos argentinos escolheu para os próximos quatro anos. “Eu entendo aqueles que estão desapontados e com raiva”, disse, em referência ao resultado.

“O mais importante que deve ser deixado aos argentinos é a mensagem de convivência, diálogo e paz diante de tanta violência e desqualificação, é o melhor caminho que podemos seguir”, disse Massa.

“Havia dois caminhos, optamos pelo sistema de segurança nas mãos do Estado, defendemos o caminho da defesa da educação e da saúde pública como valores centrais, para as nossas PME, que é a melhor forma de construir prosperidade, mobilização social ascendente e progresso para nossa nação”, disse.

“Os argentinos escolheram outro caminho. A partir de amanhã, a tarefa de dar certezas e transmitir garantias sobre o funcionamento social, político e econômico é responsabilidade do presidente eleito. Esperamos que o faça”, continuou Massa.

O candidato derrotado afirmou ainda que o presidente Alberto Fernández irá implementar mecanismos de “transição” nos próximos dias.

Brasil pode se favorecer

A vitória de Javier Milei como o novo presidente da Argentina deve trazer perspectivas positivas ao País e poderá favorecer tanto o Brasil quanto o Mercosul, apontou o Sócio e economista-Chefe da JF Trust, Eduardo Velho, que ressaltou o fracasso da política peronista na Argentina adotada nas últimas décadas.

“Milei veio com um discurso diferente, uma proposta econômica liberal e de abertura comercial, financeira, privatizações. A política dele será testada. A dolarização que ele propôs também aconteceu no Equador e deu certo”, afirmou Velho.

O economista aponta que o Brasil e o Mercosul sairão beneficiados do programa de governo de Milei para a Argentina se o seu plano for executado conforme o prometido pelo então candidato. Para Eduardo Velho, é fundamental que o novo presidente receba o apoio do Congresso argentino a fim de facilitar o cumprimento das suas promessas.

“Se Milei for bem-sucedido com o objetivo da recuperação da confiança, com o choque monetário e a recuperação da credibilidade, quem será beneficiado disso será o próprio Brasil, então se a economia Argentina retomar de forma consistente com inflação baixa o nosso País será beneficiado”, afirmou o economista.

Bunker de Milei em festa

Segundo o La Nacion, logo após admitir a derrota, o bunker da chapa La Libertad Avanza, explodiu em festa. “Você sente, você sente, presidente Milei.”

Ironicamente, relata a imprensa argentina, no bunker, tocava o clássico Love After Love, do artista kirchnerista Fito Páez.

O discurso de Massa não foi transmitido em voz alta em nenhuma tela, por isso a reação da militância demorou.

(Com informações da Reuters, Estadão Conteúdo e imprensa argentina)

Por Rodrigo Petry –