Jair Bolsonaro passa por cirurgia no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta nesta sexta-feira (15) e deixou o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde passou por duas cirurgias nesta semana, uma para corrigir uma hérnia de hiato e outra para reparar um quadro de desvio no septo. Nesta quinta-feira (14), o ex-presidente tinha retomado a alimentação normal após exames constatarem o funcionamento correto do intestino. Segundo boletim médico, ambos os procedimentos realizados por Bolsonaro evoluíram bem.

“O especialista que avaliou o exame, doutor Luiz Tenório de Siqueira, concluiu que o trânsito intestinal se faz normalmente, sem obstruções ou dificuldades. Quanto à avaliação otorrinolaringológica, o ex-presidente Jair Bolsonaro encontra-se em excelente recuperação, com sangramento nasal bastante diminuto, seguindo com instilações nasais para melhora do fluxo”, informou o texto.

O ex-presidente foi operado por uma equipe de gastroenterologia e uma de otorrinolaringologia. A hérnia de hiato é uma condição em que parte do estômago impulsiona o músculo do diafragma, causando refluxo. O quadro é consequência da facada que o ex-presidente recebeu durante a campanha eleitoral de 2018, em Juiz de Fora (MG).

Já o desvio de septo ocorre quando a estrutura que separa as duas narinas não é reta e só requer atenção quando interfere na respiração.

No dia em que realizou as cirurgias, uma imagem de Bolsonaro foi divulgada no perfil do ex-presidente nas redes sociais. A legenda da publicação diz: “Mais uma etapa vencida”.