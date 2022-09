IV Fórum Senac de Turismo discute “Direitos, Tendências e Oportunidades” 

Para divulgar o Dia Mundial do Turismo, comemorado em 27 de setembro, o Senac/SE promoveu o IV Fórum Senac de Turismo. Com o tema “Direitos, Tendências e Oportunidades”, o evento foi aberto pelo presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade, no Auditório Hilton José Ribeiro, na unidade Aracaju.

“Estamos dentro da semana dedicada ao turismo no Brasil e Sergipe está nesse contexto. Vale ressaltar que o Senac tem a pauta do turismo nos cursos que oferta”, informou Marcos Andrade.

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), o principal objetivo da data é conscientizar sobre a importância da atividade turística e seus valores sociais, culturais, políticos e econômicos.

Localmente, conforme informou o gerente da Divisão de Educação Profissional, Adalberto Trindade de Souto, a proposta é também desenvolver a interação entre trade turístico e a sociedade sergipana.

“Em comemoração a este dia, que também é do Turismólogo, junto com o nosso instrutor Paulo Sérgio, o Senac realiza este evento, cujo objetivo é fomentar o turismo em nosso estado, envolvendo diversas entidades, sejam elas públicas, privadas ou do terceiro setor”, explicou Adalberto.

Paulo César reforçou que o Senac seguiu a orientação dos órgãos mundial, nacional e regional de turismo, lembrando o dia dedicado ao setor e aos seus profissionais.

“O Senac é uma referência em formar profissionais para o comércio e para o turismo. Então a proposta da instituição, além de saudar aqueles que atuam no setor, muitos egressos desta casa, é fazer do fórum um instrumento de competências e de integração”.

Palestrantes

A IV edição do fórum contou com três palestras e apresentação de dois casos de sucesso. O primeiro palestrante da noite foi Caio Morais, coordenador de Desenvolvimento de Programas e Captação de Negócios Turísticos da Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

“O maior desafio da Setur é transformar o potencial turístico que Sergipe tem, seja de lazer, eventos, mar e sol, e muitos outros, em realidade”.

Para a turismóloga e técnica em eventos, Viviane Castro, é sempre muito importante discutir o turismo com todos os envolvidos.

“Em um fórum como este, temos a oportunidade de conhecer o que está acontecendo, perceber as tendências e as novidades, além de ser um momento de encontrar as pessoas. É um convite à reflexão para que o turismo seja discutido, pensado e planejado em conjunto”.

A presidente da Comissão de Direitos Aplicados à Hotelaria e ao Turismo – OAB/SE, Aline Alves trouxe para o fórum, a importância da participação de todos na elaboração de projetos de lei para o setor.

“Queremos convidar todos que fazem parte das instituições envolvidas com a hotelaria e o turismo, para que participem conosco das reuniões externas, para que possamos fornecer dados para a preparação de projetos de lei relacionados ao setor. Precisamos acompanhar a elaboração, saber em quais dados técnicos eles são embasados, bem como a aplicação deles.

Segundo Aline Alves, a OAB/SE é parceira da Câmara de Turismo da Fecomércio, no projeto nacional “Vai turismo, rumo ao turismo”, que trata justamente sobre políticas públicas de como deve ser tratado o turismo.

“Estamos sempre discutindo como profissionalizar o turismo sergipano, seja através do curso de turismólogo, guia de turismo ou no receptivo> A nossa finalidade é profissionalizar. Precisamos debater quais as falhas que cada município tem e o que precisa ser feito para que sejam corrigidas”, completou o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade.

Casos de sucesso

A noite contou ainda com a apresentação dos casos de sucesso. Relações públicas e especialista em turismo, Kim Moura trabalha há mais de 40 no setor e relatou um pouco da sua trajetória e parabenizou o Senac por lembrar sempre do turismo.

“Dou o maior valor, porque esse tipo de encontro, com alunos, representantes do trade e instrutores, favorece a discussão e o surgimento de novas ideias. Ainda é muito difícil se manter financeiramente só com a atividade turística, mas eu amo o que faço”.

Egressa do curso de turismo do Senac, Maria Luciene dos Santos é atualmente guia de turismo regional, nacional e na América do Sul.

“O turismo faz parte da minha vida desde o ano de 2000. Comecei com artesanato, viajava em excursões e numa dessas, alguém falou que Sergipe estava perdendo uma grande guia de turismo. Acabei vendo o curso de guia de turismo do Senac, me inscrevi, tive professores maravilhosos e tudo que tenho, agradeço ao curso que fiz aqui. E hoje, graças a Deus, amo o que faço e não me falta trabalho”.

