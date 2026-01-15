Rede estadual de Sergipe abre terceira fase de matrículas para novos alunos

Começa nesta quinta-feira (15) a terceira etapa do processo de matrículas da rede pública estadual de ensino em Sergipe. A fase é voltada para novos estudantes, incluindo alunos oriundos das redes municipal e privada, que desejam ingressar nas escolas da rede estadual.

O prazo segue até o dia 19 de janeiro, e a inscrição pode ser feita exclusivamente pela internet, por meio do portal matriculaonline.seduc.se.gov.br, com acesso disponível diariamente das 8h às 22h.

Durante o período de matrículas, as escolas continuam funcionando para prestar suporte às famílias que enfrentam dificuldades com o sistema ou precisam entregar documentação. Os laboratórios de informática estão disponíveis para pais e responsáveis que não têm acesso à internet em casa.

Para 2026, a Seed oferece mais de 160 mil vagas distribuídas entre 319 escolas nos 75 municípios sergipanos, com ampliação do ensino integral de 109 para 146 unidades.

Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 0800 285 5321 ou pelo canal de atendimento no site oficial da Seed.