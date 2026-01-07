IFS abre mais de 1,2 mil vagas para cursos técnicos e superiores com ingresso em 2026

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) divulgou dois editais com 1.254 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2026, distribuídas entre cursos técnicos subsequentes e graduações ofertadas em diversos campi da instituição.

As inscrições são gratuitas, feitas exclusivamente pela internet, por meio do Sistema Gestor de Concursos (SGC) do IFS, e seguem abertas até 30 de janeiro.

O Edital nº 01/2026/DGI/PROEN oferece 439 vagas para cursos de graduação, com seleção baseada na nota do Enem. Podem ser utilizadas as edições do exame a partir de 2015 até a mais recente com resultado divulgado, sendo necessário indicar, no momento da inscrição, o ano escolhido. As vagas estão distribuídas nos campi Aracaju, Lagarto, São Cristóvão, Estância, Itabaiana, Propriá e Glória. A classificação será definida conforme a pontuação nas cinco áreas avaliadas pelo Enem, incluindo a redação.

Já o Edital nº 02/2026/DGI/PROEN disponibiliza 815 vagas para cursos técnicos subsequentes ao ensino médio, destinados a quem já concluiu essa etapa de ensino. As oportunidades contemplam os campi Aracaju, São Cristóvão, Estância, Lagarto, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana e Tobias Barreto. Nesse caso, a seleção ocorrerá por meio de sorteio eletrônico automatizado. Os primeiros sorteados dentro do número de vagas serão convocados, enquanto os demais comporão lista de espera.

O início das aulas está previsto para 9 de março. Após o fim do período de inscrição, não será possível alterar campus, curso ou turno escolhidos.

Cotas e ações afirmativas

Os dois editais seguem a legislação sobre reserva de vagas, garantindo no mínimo 50% das oportunidades para estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, além de vagas destinadas a pessoas com deficiência, pessoas negras (pretas e pardas), indígenas, quilombolas e políticas afirmativas próprias do IFS, como a Cota Trans.

Candidatos de cotas étnico-raciais passarão por procedimento presencial de heteroidentificação no campus para o qual forem aprovados. Já concorrentes indígenas e quilombolas deverão encaminhar a documentação exigida por e-mail, conforme orientações previstas nos editais.