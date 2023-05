Inscrições abertas para curso de corte e costura em Tobias Barreto

O Centro de Educação Profissional (CEP) do Senac em Tobias Barreto está com inscrições abertas para o curso de corte e costura, no período da tarde. A capacitação é resultado de parceria com a prefeitura do município. As aulas acontecerão no Complexo Empresarial Integrado da cidade.

De acordo com a gerente do CEP, Eline Barreto, a parceria com a Prefeitura de Tobias Barreto foi extremamente importante, para a viabilização do local e equipamentos necessários para a realização das aulas.

“Já temos uma turma com 15 alunos em andamento, cujas aulas acontecem no complexo, no período da noite, ministradas pela instrutora Maria Rosiene. Agora abrimos inscrições para mais uma turma, no período da tarde”, explica. O curso de corte e costura tem carga horária de 80 horas/aulas. “As aulas no período noturno, acontecem de segunda à quinta, das 19h às 22h. Já as da tarde, que serão ministradas pela mesma instrutora, estão previstas para começar dia 15 de maio, das 14h às 17h, de segunda à quinta”, complementa Eline Barreto. Outra turma para o período da noite também já está com inscrições disponíveis no site, com previsão de início no dia 3 de julho. Clique aqui e saiba mais. Além de Corte e Costura, o CEP Tobias Barreto está com inscrições abertas para os cursos de Barbeiro, Preparo de Bolos e Tortas, Informática Básica, Maquiagem Social, Design de Sobrancelhas, Técnicas de Manicura e Pedicura, Práticas de Trabalho do Cabeleireiro, Clareamento de Axilas e Virilhas, Tortas de Vitrine, Técnicas Avançadas de Maquiagem e Spa de Mãos e Pés.

Por Juliano Góis