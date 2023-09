Inadimplência dos sergipanos aponta queda na variação anual

De acordo com os dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), realizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e analisada pela assessoria de inteligência de mercado do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, a inadimplência das famílias sergipanas apresentou recuo de -5,8% no mês de agosto, diante do mesmo mês do ano passado. Uma redução importante de -24% nos valores percentuais no período de um ano entre as famílias que estão com dificuldades para pagamento de suas dívidas.

A inadimplência dos sergipanos apontou 18,7% na pesquisa realizada em agosto, o que em números absolutos de famílias do estado indica que 38.231 famílias se encontram com contas atrasadas. O resultado mostra que 11.376 famílias saíram da condição de inadimplência nos últimos 12 meses estudados em forma comparativa. O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Fernando Carvalho, comentou a redução da inadimplência dos sergipanos.

“O cenário econômico ainda aponta muitas incertezas e o custo do dinheiro está elevado, considerando que o país ainda está com uma taxa de juros muito alta para a contração de crédito. Então percebemos que à medida em que os meses vêm passando, a inadimplência familiar tem diminuído gradativamente. Em agosto do ano passado, eram quase 50 mil famílias em inadimplência, caindo significativamente em agosto deste ano, tendo menos pessoas com contas atrasadas”, afirmou Fernando Carvalho.

O indicador de famílias que não possuem nenhuma condição de pagamento de suas dívidas tem mantido apresentou redução de -8%, saindo de 4,3% para 4% de pesquisados que se encontram na condição de insolvência. O número de famílias nessa condição é de 8.223, no mês de agosto. O indicador de insolvência já foi muito alto no estado, mas desde o ano de 2021 tem reduzido significativamente.