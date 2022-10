Homem é preso por homicídio em Riachão do Dantas (SE)

Crime aconteceu na última segunda (3); prisão do suspeito ocorreu nesta quinta (6)

A Delegacia de Riachão do Dantas, municipio do centro-sul do estado, informou que prendeu, na manhã desta quinta-feira (6), o suposto autor de um homicídio ocorrido no povoado Tanque Novo na última segunda-feira (3).

O suspeito, que não teve sua identidade revelada, teria matado a vítima com golpes de faca.

A polícia não deu detalhes sobre a motivação do crime, mas destacou que foi ocasionado “por motivo fútil”.

O homem já se encontra à disposição da Justiça.

Informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas à Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.