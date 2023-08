Homem é preso com drogas após tentar fugir de abordagem policial em Tobias Barreto

Na manhã desta quarta-feira (16), um jovem identificado como Vitor Manoel, foi preso suspeito de tráfico de droga após tentar fugir de uma abordagem policial em Tobias Barreto. Foram apreendidas 18 buchas de maconha.

Durante patrulhamento da PM nas proximidades da Avenida João Alves Filho, a equipe policial deparou com o suspeito transitando em uma bicicleta. Foi dada a ordem de parada, porém, o suspeito não obedeceu e fugiu. Foi feito uma perseguição pelas as ruas, até que o suspeito abandonou a bicicleta e entrou nume residência. Durante a tentativa de fuga, o acusado pisou no dedo de uma criança que estava na residência. Mesmo assim, os militares continuaram o acompanhamento e conseguiram abordar-lo tentando pular o muro do quintal da casa. Durante a abordagem, as porções de maconha foram encontradas. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil. A bicicleta e a droga foram apreendidas.