Histórias de Vida: Sobrevivente da pandemia fala de superação e gratidão ao Hospital Cirurgia

Thomaz Vilanova, de 42 anos, morador do município de Estância, sentiu na pele os efeitos devastadores da covid-19 na sua forma mais grave. Em 2020, no ápice da pandemia, ele precisou ficar internado e passou 11 dias no Hospital Cirurgia, uma das unidades hospitalares do SUS que ofertou leitos para pacientes vítimas do coronavírus. Ele chegou a ser entubado por alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Apesar do trauma de ter ficado internado em um momento em que ainda não havia vacina contra a covid-19 e o número de mortes diárias era assustador, Thomaz Vilanova guarda boas recordações da do período de hospitalização. Após ter alta médica, tornou-se um dos grandes propagadores dos excelentes serviços prestados pela centenária unidade hospitalar, localizada no coração de Aracaju.

Por incrível que pareça, Thomaz Vilanova sente saudade do ambiente hospitalar. “Todos foram muito prestativos, desde o pessoal da limpeza, a diretoria, os médicos, enfermeiros, enfim todos foram maravilhosos comigo e com os demais pacientes. Já fui para hospitais particulares e nunca tive um atendimento como o do Cirurgia. Fiquei apaixonado, e até sinto falta de estar lá”, disse.

Internado com um problema grave no coração, o morador de Nossa Senhora da Glória Cláudio Nunes é outro paciente que também reconhece os bons serviços prestados pelo hospital. “Fiz uma cirurgia cardíaca e o atendimento foi nota 10. Não tenho o que falar, fui muito bem atendido. Médicos, enfermeiros, técnicos, todos são muito atenciosos lá. O quadro de administração e assistência ao paciente e sua família também é nota 10, a exemplo do serviço social”, disse.

O reconhecimento da população com o atendimento prestado pelo Hospital Cirurgia é o reflexo da excelente administração. Desde 2018 a unidade está sob intervenção jurídica. De lá para cá, o hospital tem recebido vultosos investimentos, que possibilitam a aquisição de equipamentos e contratação de mão de obra qualificada através da ajuda parlamentar com recursos de emendas.

Em fevereiro do ano passado, o hospital ampliou sua capacidade de atendimento e modernizou os serviços, inaugurando o Centro de Processamento de Roupas, novos laboratórios e UTIs, além de montar seu setor de microbiologia. Uma ação possível graças a duas emendas destinadas pelo deputado federal e candidato ao Senado Laércio Oliveira, que juntas chegam a R$ 19 milhões. O parlamentar também destinou recursos para o combate à Covid-19, e numa ação junto a empresários sergipanos conseguiu adquirir 20 respiradores para o Hospital Cirurgia, no valor de R$ 2 milhões,

Para a interventora do hospital, Márcia Guimarães, as emendas chegaram em boa hora e estão ajudando a salvar a vida de centenas de sergipanos. “A maior parte das verbas veio do deputado Laércio Oliveira e isso nos deu condição não só de atender pacientes covid, com materiais e equipamentos, como também melhorar áreas de apoio necessárias para este atendimento. Nós melhoramos a adequação física do laboratório, da central de roupas, da agência transfusional, tudo isso para melhorar o atendimento que prestamos aos pacientes sergipanos”, ressaltou Márcia.

Segundo ela, o Hospital Cirurgia não deixou de atender a população mesmo durante a pandemia. “Eu digo que a gente atende mais e melhor. Mais, porque ao longo do tempo, mesmo com pandemia, a gente tem aumentado o volume de atendimento. Para se ter ideia, o ano que mais se fez cirurgia cardíaca foi o ano de 2014 – média de uma a duas por dia. No ano de 2021, a gente passou a fazer duas por dia, e hoje a gente faz três, às vezes até quatro cirurgias cardíacas por dia. Isso só no centro cirúrgico, já também fazemos outros procedimentos, como a angioplastia”.

O diretor técnico do Hospital Cirurgia, Rilton Moraes, enfatizou a importância das emendas para a evolução dos serviços prestados pela instituição filantrópica. “O deputado Laércio Oliveira é um grande parceiro do Hospital de Cirurgia. Ele fez um aporte de emendas bastante significativo e nós conseguimos com essas emendas ampliar serviços. Essas verbas são extremamente importantes para a evolução e o crescimento dos serviços prestados pelo Hospital de Cirurgia”, disse o médico.