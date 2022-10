Hackers divulgam informações sigilosas da Record e de apresentadora da emissora

Grupo que invadiu sistema pediu R$ 45 milhões para não divulgar os documentos encontrados

Algumas informações sigilosas da Record e de seus colaboradores foram divulgadas nesta segunda feira (17) por hackers que invadiram o sistema da emissora na última semana. De acordo com o grupo, era necessário o pagamento da quantia de R$ 45 milhões para que eles não publicassem as informações captadas, valor esse que não foi pago pelo dono da emissora, Edir Macedo.

Entre as informações divulgadas, está uma planilha de projeção de faturamentos para 2022 e documentos pessoais de apresentadores, como o passaporte de Ana Hickmann. Também foram parar na rede processos trabalhistas que estavam em segredo judicial e e-mails trocados com dúvidas sobre dedução de impostos por parte do Governo Federal. De acordo com o portal Notícias da TV, foram oito arquivos confidenciais publicados na internet.

O grupo hacker se identificou pela primeira vez, como Alphv/BlackCat, que exigiu que o pagamento da quantia milionária fosse feito por meio de moedas digitais, como o Bitcoin, para que não pudesse ser rastreada. O grupo confirmou também que enquanto o pagamento não for feito, eles continuarão divulgando mais informações sobre a emissora e seus funcionários.

A Polícia Civil de São Paulo já foi acionada por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), órgão que já investiga o caso. O setor de TI da emissora também já trabalha para contornar a situação e resolver o problema.