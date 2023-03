Governador assina ordem de serviço da construção da ponte Itabaianinha/Tobias Barreto

O Governo de Sergipe assinou a autorização para a construção da ponte que liga os municípios de Tobias Barreto e Itabaianinha na manhã desta segunda-feira nas proximidades do Povoado Roma. A ponte terá extensão de 14 metros e irá substituir o bueiro metálico arrastado pelas enchentes ocorridas na região, em novembro do ano passado.

De acordo com o Governo do estado, o investimento da obra é estimado em R$ 2.092.777,26. A empresa contratada para executar os serviços é a Construtora J.J. LTDA e o prazo de execução é de 180 dias. A autorização contempla a construção da ponte em concreto armado sobre o Rio Jabiberi, localizada na rodovia SE-290, no trecho do entroncamento da SE-170 (Tobias Barreto) ao entroncamento acesso 286, no Povoado Ilha.

Por Portal Sergipano