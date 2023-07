Gasolina sobe para R$ 5,79 em Tobias Barreto

A gasolina subiu para R$ 5,79 o litro nos postos de Tobias Barreto, O aumento aconteceu devido a retomada de impostos federais, como o PIS/Cofins, causando um impacto de R$ 0,34 por litro.

Se você acredita que algum posto está vendendo a gasolina mais cara do que o que deveria, denuncie:

ANP

As denúncias pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis podem ser feitas diretamente no site oficial de denúncia ou por meio do telefone 0800 970 0267.