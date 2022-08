Assassino, procurado pela Polícia de Alagoas, morre ao resistir à prisão em Tobias Barreto

Darlyson Rodrigo de Araújo, vulgo Coringa, natural de Maceió, Alagoas, tinha mandado de prisão em seu desfavor e era procurado pela Polícia Civil do estado alagoano, em virtude do seu envolvimento na morte de um jovem no município Santa Luzia do Norte, onde o mesmo usou de requintes de crueldade ao atirar com arma de fogo e ainda deferir marteladas na vítima. Darlyson estava ligado a formação de facção criminosa com atividades no tráfico de drogas e homicídios.

Nesta manhã de sexta-feira, 05 de agosto, em ação conjunta para cumprimento de mandado de prisão no bairro Maria do Carmo, periferia tobiense, envolvendo Forças Policiais do Estado de Sergipe, sendo elas do Complexo de Operações Especiais (COPE), do Comando do Policiamento do Interior (CPMI), da Força Tática do 11° Batalhão e da Divisão de Inteligência da Polícia Civil (DIPOL), além da Polícia Civil do Estado de Alagoas, representada pela sua Gerência de Inteligência (GINPOL), Darlyson deferiu disparos de arma de fogo contra os Agentes da lei em ação, no que houve justa resposta, sendo criminoso alvejado, e, mesmo socorrido, veio a óbito na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Emílio Góis Policial: *mais informações serão lançadas no portal da Secretaria de Segurança Pública do Estado

A operação foi comandada pelo Coronel Alexsandro Ribeiro da CPMI com apoio do COPE.