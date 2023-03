“Foi um escândalo”, diz governador após jogo entre Sergipe e Botafogo na Copa do Brasil

O resultado do jogo entre Sergipe e Botafogo na Copa do Brasil revoltou os torcedores do time local. A partida ocorreu na Arena Batistão, em Aracaju, nesta quinta-feira (2).

O Sergipe abriu o placar no primeiro tempo e vencia por 1 x 0. Ao final do período regulamentar, o árbitro Bráulio da Silva Machado estabeleceu oito minutos de acréscimos e concedeu mais um minuto para cobrança de três escanteios do Botafogo, o que gerou insatisfação dos atletas. No terceiro, o time carioca chegou ao empate, garantindo a classificação.

Por causa disso, uma confusão generalizada foi formada ao final do jogo. O presidente do Sergipe, Ernan Sena, chegou a invadir o gramado e agrediu o árbitro com socos, sendo atingido no rosto por um dos auxiliares. A situação foi controlada por policiais.

Segundo o governador Fábio Mitidieri, o ocorrido foi considerado um escândalo. “É inadmissível o que fizeram com o esporte e com o torcedor sergipano. Temos a maior satisfação de receber grandes jogos no nosso estado, mas também exigimos profissionalismo e respeito, o que sem sombras de dúvidas faltou à arbitragem na condução da partida”, disse através das redes sociais.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer de Sergipe afirmou que o Club Sportivo Sergipe foi prejudicado pelas decisões da arbitragem, as quais favoreceram o time do Botafogo, e lamentou os casos de violência registrados ao final da partida.

“[Nos somamos] ao Club Sportivo Sergipe em busca de explicação e providências imediatas por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)”, concluiu.