Fluminense sai na frente duas vezes, mas cede empate no fim ao Corinthians na Copa do Brasil

Quem não faz, leva! O ditado tão famoso no meio do futebol se fez presente na noite desta quarta-feira (24), no Maracanã, pela jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Depois de sair na frente duas vezes no início de cada etapa, o Fluminense tomou o empate também em duas oportunidades, uma delas quase nos acréscimos, e ficou apenas no 2 a 2 com o Corinthians, tropeçando sob o apoio de mais de 60 mil pessoas nas arquibancadas. Ganso, de pênalti, e Jhon Arias anotaram a favor dos mandantes, e Renato Augusto e Róger Guedes deixaram tudo igual. Comandados do técnico Fernando Diniz vão precisar vencer, em Itaquera, na volta, para garantirem vaga direto na grande final da competição – e sem André, suspenso.

O primeiro tempo foi marcado por um duelo muito aberto no Rio de Janeiro, com ambas as equipes em busca do ataque e do gol. Logo aos 2 minutos, o Tricolor saiu em vantagem, já que o árbitro assinalou pênalti de Fagner em Jhon Arias após solada na perna do colombiano. Ganso cobrou, deslocou Cássio e abriu o placar. A partida seguiu movimentada e, aos 22, em bobeira do meio do time carioca, o Timão empatou: Nonato errou o passe a André, que não dominou e a sobra veio para Yuri Alberto. O atacante avançou, olhou e, cercado por três, rolou para Renato Augusto, sozinho, chapar no canto direito de Fábio.

A partir daí, o Fluminense sentiu, de certa forma, o golpe de ter sido vazado depois de saída de bola equivocada e começou a sofrer alguns sustos, vendo o Corinthians melhorar no confronto e quase virar a contagem, no Maracanã. Aos 31, Róger Guedes aparou na entrada da área e soltou uma bomba de canhota na rede da baliza, mas pelo lado de fora. Os donos da casa responderam e Cano obrigou o goleiro a fazer linda intervenção, aos 34, para evitar o segundo.

Na volta do intervalo, o Tricolor tentou resolver a parada de cara e fez o mesmo que na etapa anterior, anotando o tento nos minutos iniciais. Aos 2 novamente, Samuel Xavier lançou para Cris Silva, que infiltrou. O lateral-esquerdo alçou e Gil afastou o perigo. No rebote, da meia-lua, o colombiano pegou de peito do pé e mandou no ângulo de Cássio. Os mandantes passaram a pressionar ainda mais, porém, não traduziram as oportunidades em prática.

Até que, aos 44, quando o jogo parecia acabar em 2 a 1, os paulistas castigaram o Flu, relembrando o famoso ditado de ‘quem não faz, leva’. Fausto Vera tocou em Fagner na faixa direita e, em seguida, a bola foi para Róger Guedes dentro da área. O camisa 10 dominou, girou em cima de Nino e bateu cruzado. A finalização saiu mascada, quicou na frente de Fábio, que resvalou com as luvas, mas não conseguiu tirar. No fim das contas, empate em 2 a 2, com sabor de derrota para os cariocas e de vitória para o Timão.