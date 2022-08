Flamengo supera o São Paulo e alcança a quinta vitória seguida no Brasileirão

Com gols de Lázaro e Gabigol, o Flamengo derrotou o São Paulo na noite deste sábado no Morumbi por 2 a 0 e aumentou a sua série de vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Agora, já são cinco triunfos seguidos da equipe comandada por Dorival Júnior.

Mesmo com um time formado basicamente por reservas, o Flamengo abriu o placar com Lázaro logo no início do jogo. O jovem criado no Ninho do Urubu aproveitou passe de Victor Hugo, outro revelado pelo Flamengo e tocou de cabeça na saída de Felipe Alves para inaugurar o placar na capital paulista.

No fim da partida, o São Paulo se lançou ao ataque para tentar o empate. No último lance do jogo, o Flamengo aproveitou a desorganização defensiva do tricolor paulista e armou um rápido contragolpe para fechar o caixão do time paulista. Gabigol, que havia entrado no segundo tempo, recebeu ótimo passe em profundidade e avançou até bater com categoria no cantinho, sem chance alguma para o goleiro Felipe Alves.

Com a vitória por 2 a 0, o Flamengo chegou a 36 pontos e vai dormir na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. A partir desse momento, o time vira a chave e passa a focar no jogo de volta diante do Corinthians, pelas quartas de final da Libertadores da América. Na partida de ida, o rubro-negro derrotou o time paulista por 2 a 0.