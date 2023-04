Flamengo perde para o Aucas de virada na estreia da Libertadores

Na altitude de Quito, rubro-negro foi derrotado por 2 a 1; Matheus França abriu o placar, mas Castillo e Ordoñez decretaram a vitória dos donos da casa

O atual campeão da Libertadores estreou com derrota na altitude de Quito, no Equador. Em jogo com polêmica de arbitragem, o Flamengo perdeu por 2 a 1, de virada, para o Aucas. O rubro-negro abriu o placar com Matheus França no primeiro tempo, mas viu o adversário pressionar na etapa final e virar com gols de Castillo e Ordoñez. Quando o jogo estava empatado, o time equatoriano teve um golaço anulado por falta na origem da jogada, após revisão do VAR.