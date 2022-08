Fies 2022: inscrições para financiar curso superior iniciam nesta terça-feira

O período de inscrições do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) inicia nesta terça-feira (9). O programa possibilita financiamento em cursos superiores não gratuitos aos candidatos.

Entre os requisitos, estão: ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010 e obtido média aritmética das notas nas provas, igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

Para participar, o interessado deve acessar a página do programa e realizar a inscrição até a próxima sexta-feira (12). O resultado será divulgado no dia 16 deste mês de agosto, também pela internet.

Cronograma

Período de inscrições: de 9 a 12 de agosto.

de 9 a 12 de agosto. Resultado: 16 de agosto.

16 de agosto. Complemento das informações da inscrição: de 17 a 19 de agosto.

de 17 a 19 de agosto. Convocação da lista de espera: de 22 de agosto a 22 de setembro.

Por Carolina de Morais, Portal A8SE