Festejos de Bom Jesus dos Navegantes começam nesta sexta em Aracaju

A programação segue até o próximo dia 20, com missas, bençãos e procissão

Começa nesta sexta-feira (11) a programação do novenário e festa de Bom Jesus dos Navegantes, padroeiro da paróquia da Atalaia Velha, em Aracaju.

A programação do novenário e a festa segue até o próximo dia 20 com a celebração de missas, bênçãos e procissão.

Neste ano, a festa faz alusão ao 18º Congresso Eucarístico Nacional: “Pão em todas as mesas”. O lema é “Repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre eles” (At 2, 45 47).

A paróquia Bom Jesus dos Navegantes faz parte do Vicariato São Mateus e da Forania Mãe do Salvador, e está sob os cuidados pastorais do padre Genivaldo Garcia (pároco e vigário episcopal) e do padre Pedro Reis (vigário paroquial).

