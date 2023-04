Ferreira Costa de Aracaju promove exposição de carros antigos

Os fãs de carro terão a diversão garantida nesse fim de semana. Mais de 90 carros antigos estarão expostos nos dias 15 (sábado) e 16 (domingo) de abril no estacionamento externo da Ferreira Costa. A ação é em parceria com o Grupo Interclubes Sergipe e a entrada é gratuita.

No local irão acontecer diversas ações com os fornecedores parceiros. Entre elas, distribuição de churrasco, entrega de brindes, ação de limpeza de painel, pneus, faróis, vidros e outros. Além de aplicação de ‘elimina risco’ e demonstração de mercadoria. Dentre os carros expostos estarão modelos como Fuscas, Opalas, Dodge Dart, Chevette, Gol, Voyage, Passat, Brasília, Variante, Maverick, Ranger e motos.

O evento será realizado no Estacionamento Externo da Ferreira Costa, em frente ao acesso à avenida Tancredo Neves das 8h às 21h no sábado e das 8h às 19h no domingo.

