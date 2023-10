Feira de flores de Holambra acontece no Home Center Ferreira Costa

Até o dia 22 de outubro, das 8h às 21h de segunda a sábado, e das 9h às 19h aos domingos, você poderá conferir a Feira de Flores de Holambra no Home Center Ferreira Costa, localizada na Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa, Aracaju – SE. O evento é uma excelente oportunidade para conhecer novas espécies de plantas e levar mais natureza para dentro de casa.

Além de deixarem o ar mais puro e contribuírem para a decoração do lar, as plantas são um excelente passatempo e atividade terapêutica para crianças, jovens, adultos e idosos. A jardinagem alivia o estresse e promove diversos benefícios para a saúde, proporcionando momentos de lazer, interação, afeto e desenvolvimento da consciência ambiental.

Na Feira de Flores de Holambra, você poderá encontrar 200 espécies de plantas e flores ornamentais, como Bonsai, orquídeas, suculentas, cactos e rosas do deserto, dentre outras variedades, que podem ser cultivadas tanto em ambientes internos quanto externos. Todos os produtos que fazem parte da exposição serão comercializados a preços populares, a partir de R$ 5,00. E para os visitantes que ficarem na dúvida sobre quais as melhores plantas para sua casa, os floricultores estarão oferecendo orientações no local.

Quem estiver visitando a feira ainda pode aproveitar para conhecer o setor de jardinagem do Home Center, que oferece diversos produtos para cultivar e decorar, como: adubos, jarros, cachepôs, ferramentas para plantio e muitas outras coisas. Se ainda assim você esquecer de algo, pode comprar pelo site ferreiracosta.com e receber em casa.

