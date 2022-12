Fecomércio, Senac e empresários Itabaianinha dialogam sobre o segmento de moda no centro sul de Sergipe

Os empresários do segmento de moda em Itabaianinha, Lucas Maxwell e Ivanilde Nascimento, foram recebidos pelo presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade, e os diretores, Regional do Senac/SE, Marcos Sales, Administrativo-Financeiro, André Gusmão, da Divisão de Educação Profissional (DEP), Adalberto de Souto, além dos integrantes da equipe educacional, Rafael Ramos e Altair Santo, em um almoço de negócios para um diálogo sobre o segmento de moda no centro sul de Sergipe. O encontro aconteceu no Restaurante Senac Bistrô, em Aracaju.

Atendendo ao convite feito por Altair Santo, referência técnica do eixo de moda do Senac/SE, Lucas Maxwuel destacou que o encontro foi bastante proveitoso, já pensando em ações para desenvolver em 2023.

“Conversamos sobre alguns projetos que serão encaminhados no próximo ano. Ficou agendada uma visita ao município em fevereiro, para que o presidente da Fecomércio e a diretoria do Senac possam conhecer as necessidades do polo de Itabaianinha, os projetos que podem ser incrementados, integrando o polo de moda, Fecomércio e Senac. A conversa foi muito boa porque conseguimos mostrar o potencial têxtil que o município tem”.

Durante o encontro, os empresários trocaram ideias sobre planos de moda e projetos educacionais.

“Outra questão que debatemos foi sobre a necessidade de qualificação de mão de obra para trabalhar na indústria têxtil. Precisamos de formação de jovens para a moda, para a criação, imagens conceituais integradas à cultura. Falamos sobre o desenvolvimento turístico, envolvendo Itabaianinha e Tobias Barreto. Foi uma explanação geral do que precisamos e cada um colocando seu ponto de vista, visando contribuir com o desenvolvimento”, afirmou Lucas Maxwell.

Há 16 anos, no início da implantação da Empresa Linda, Ivanilde Nascimento disse que participou de um projeto e conheceu o talento de Altair Santo.

“Hoje, além da Linda, temos também a Femme e quando Altair se propôs a fazer a ponte entre o Polo de Itabaianinha e o Senac, prontamente aceitamos o convite para conversarmos. Ele acompanha o crescimento da nossa marca e ficamos muito felizes com a receptividade de toda a diretoria do Sistema Fecomércio. Acreditamos muito no desenvolvimento do polo de Itabaianinha e precisamos unir forças para que consigamos alavancar a indústria têxtil, levando benefícios para a nossa região. Vai ser um trabalho promissor, com muitos projetos para serem colocados em prática”.

O diretor da DEP, Adalberto de Souto, ressaltou que existem projetos de confecção e moda do Sistema Fecomércio para desenvolver os polos de moda de Tobias Barreto e Itabaianinha e será uma somação de esforços.

“Tivemos a oportunidade de conversar bastante sobre as necessidades que existem nos dois polos, para a partir desse conhecimento, fazer um diagnóstico sobre as necessidades e apresentarmos soluções. Uma das maiores preocupações, relatada pelos empresários, foi a questão da qualificação de pessoas para trabalhar na área de moda. Em Tobias Barreto temos um Centro Educacional do Senac, e já em janeiro vamos fechar esse levantamento e posterior oferta de qualificação nas duas cidades, voltada para a formação em moda. A nossa proposta é fazer um diagnóstico desde a parte estrutural até a produção têxtil, pensando em tornar essas duas cidades em polos de confecção e de turismo”, reforçou.

Senac | SE