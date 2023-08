Faustão tem bom estado de saúde e já quer sair andando, diz médico

Apresentador passou por um transplante de coração, no domingo (27)

Fausto Silva está bem, falando e bastante disposto após 72 horas desde que fez um transplante de coração.

De acordo com o boletim médico do Hospital Albert Einstein, a função cardíaca do apresentador está normalizada e estável.

“O paciente Fausto Silva continua evoluindo dentro do esperado. Está se comunicando normalmente e se mostra muito disposto, após 72 horas desde a realização do transplante de coração, ocorrida no último domingo, no Hospital Israelita Albert Einstein. A função cardíaca está normalizada e estável e, hoje, foram retirados o dreno e alguns cateteres, além de o paciente ter iniciado a fisioterapia.”

Nesta terça-feira (29), Fausto foi extubado e passou a respirar sem o auxílio de aparelhos. Já o transplante foi realizado, no domingo (28), após a desistência da equipe médica responsável pelo primeiro da fila de transplantes.

“Após transplante de coração realizado no último domingo (27/08), no Hospital Israelita Albert Einstein, Fausto Silva foi extubado hoje pela manhã e respira sem auxílio de aparelhos. O paciente está consciente, conversa normalmente e apresenta boa função do coração. Permanece na Unidade de Terapia Intensiva”, afirma o comunicado.

Fausto Silva está internado desde o dia 5 de agosto após voltar de uma viagem aos Estados Unidos.