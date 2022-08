Fake news sobre certidão negativa de Valmir de Francisquinho no TSE é desmascarada. Ele segue candidato

Numa das tantas fake news que o próprio Valmir de Francisquinho (PL) tem alertado ao longo da pré-campanha e neste início de campanha que seriam produzidas contra a sua candidatura ao governo, o início da tarde desta terça-feira, 16, foi marcado por mais uma tentativa de enganar o eleitorado sergipano.

Desta vez, sites supostamente jornalísticos, mas efetivamente ligados aos adversários de Valmir, além de perfis fakes e de apoiadores desses mesmos adversários espalharam, impiedosa e cruelmente, uma suposta certidão negativa negada como sendo o impeditivo para que Valmir de Francisquinho siga levando, democraticamente, suas propostas e projetos à população sergipana com vistas a concorrer nas eleições do próximo 2 de outubro, data da eleição para governador.

Porém, esses que cometem tal crime de espalhar uma mentira em período eleitoral, deixaram de observar que tal certidão em seu inteiro teor, circunstanciada, só pode ser emitida pelo Cartório Eleitoral para efeito de juntada de documentos necessários para o pedido de registro de toda e qualquer candidatura.

Por isso que a assessoria de comunicação do PL, em contato com a assessoria jurídica do partido, vem a público apresentar a certidão correta, datada do dia 3 de agosto de 2022, aceita pelo sistema de alimentação de documentações necessárias do TSE.

Outrossim, a assessoria jurídica do Partido Liberal, bem como a do candidato a governador Valmir de Francisquinho, informam que já estão tomando as providências necessárias para denunciar e pedir a punição de todos os que estão espalhando fake news e, dessa forma, prejudicando o bom andamento do processo eleitoral e afrontando a democracia.

