Fábio Mitidieri toma posse como Governador de Sergipe e promete gerar empregos

Fábio Mitidieri (PSD) tomou posse como governador na Assembleia Legislativa de Sergipe, na tarde deste domingo, dia 1º de janeiro. Na cerimônia, Zezinho Sobral (PDT) também foi empossado como vice-governador.

A solenidade reuniu deputados estaduais, autoridades e familiares dos atuais gestores. Eleito com promessa de geração de emprego e combate à fome, o segundo governador eleito pelo partido destaca que já começou a trabalhar para cumprir o compromisso firmado.

Durante a campanha, falamos de avanço, emprego e inclusão. Já começamos a trabalhar na captação de recursos para essas áreas. Conseguimos R$ 29 milhões em emendas ao programa Primeiro Emprego Sergipe e para políticas de segurança alimentar. Serei o governador do emprego para dar dignidade aos milhares de pais e mães de família que, hoje, amargam o desemprego. Para fazer o emprego chegar aos jovens, às moças e rapazes que sonham ganhar seu próprio dinheiro e edificar suas vidas. Essa é a minha luta e meu mantra! disse o governador.

Além disso, reafirmou a prioridade com ampliação de ensino integral, melhorias dos serviços de saúde, investimentos no turismo e conclusão de obras do governo federal.

Após a posse, o governador fez a revista da tropa da Polícia Militar na Praça Fausto Cardoso, em frente ao prédio da Alese, e recebeu a faixa de governador no Palácio-Museu Olímpio Campos. O cerimonial de posse foi encerrado por volta das 18 horas.

Histórico

Fábio Mitidieri tem 45 anos e é formado em Administração. Ele é o segundo governador eleito pelo PSD, sucedendo Belivaldo Chagas, do mesmo partido.

Também foi vereador de Aracaju e deputado federal por dois mandatos. Em oito anos de Câmara Federal, destinou emendas na área da educação, saúde, infraestrutura e esporte. Na educação, foram R$ 8,8 milhões para construções de quadras, reestruturação do IFES de Itabaiana, ampliação da Escola Fundamental de Santo Amaro, aquisição de ônibus escolar.

Durante a pandemia, destinou mais de R$10 milhões para ações de combate ao coronavírus e R$ 17 milhões em emendas parlamentares para serem investidas na Saúde de 54 municípios sergipanos somente este ano. Os recursos foram utilizados para o pagamento do Piso de Atenção Básica das Unidades de Saúde, que podem ser direcionados na reforma e construção de Unidades, aquisição de equipamentos e programas de ações de saúde.

A atuação parlamentar incluiu ainda passagem como presidente da Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados, membro da CPI das Órteses e Próteses; membro da CPI do BNDES; vice-presidente da Comissão Especial do Pacto Federativo; membro da CPI do Sistema Carcerário; membro da CPI do DPVAT; um dos autores da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo e vice-líder do PSD na Câmara Federal.

