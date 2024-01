Ex-presidente Bolsonaro irá vir a Sergipe em Janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode vir a Aracaju no próximo mês. Bolsonaro escolheu Maceió para celebrar a passagem de ano, conforme divulgado pelo jornalista Diógenes Brayner. Após os festejos na capital alagoana, Bolsonaro poderá vir ao estado vizinho com o intuito de abordar questões relacionadas à sucessão municipal na capital sergipana. O ex-presidente terá encontro com dirigentes do PL no estado. NE Noticias