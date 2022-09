Espetáculo Encanto da Família Madrigal vai acontecer em Aracaju

No próximo dia 09, às 16h, o Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, vai receber o espetáculo Família Madrigal, em comemoração ao mês da criança.

A apresentação traz a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto. A magia abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde super força até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel. Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o ‘Encanto’ está em perigo, decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, é que poderá ser a última esperança de sua família excepcional.

Os ingressos para o espetáculo são vendidos na bilheteria do Teatro Tobias Barreto e também no Guichê Web. Outras informações através do número (79) 3213-0988.