Enem 2022: Instituto Federal de Sergipe oferta curso gratuito de interpretação de texto

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) irá ofertar um curso de intepretação de texto destinado ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A oportunidade é para estudantes do ensino médio matriculados nas escolas públicas do estado, que desejam conquistar uma vaga na universidade.

Com carga horária de 16 horas, a capacitação será realizada no formato online, das 15h às 17h, durante às quintas-feiras. Os participantes irão receber certificado.

As inscrições devem ser realizadas no sistema Sispubli entre 29 de agosto e 8 de setembro. O início das aulas está previsto para ocorrer no dia 8 de setembro.