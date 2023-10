Em Sergipe, mais de cinco mil famílias são beneficiadas com antena digital

O acesso à internet nas zonas rurais brasileiras cresceu nos últimos anos, mas a televisão ainda é uma das principais fontes de informação e entretenimento para esse público. É o que mostram dados do módulo temático de Tecnologia da Informação e Comunicação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD TIC). De 2019 para 2021, o sinal da TV parabólica esteva presente em cerca de 45% dos domicílios do campo que tinham o aparelho, equivalente a quase 4 milhões de famílias.

Outra pesquisa, de caráter qualitativo e encomendada pela Siga Antenado, entidade criada por determinação da Anatel para operacionalizar a migração das antenas parabólicas convencionais para as digitais, à consultoria Denker revelou que, dentro do grupo analisado, os programas de TV ainda ocupam o primeiro lugar em relação ao consumo de conteúdos diversos no campo, em todas as cinco regiões do país. Em seguida estão meios como rádio e redes sociais, entre elas, Facebook, Instagram e WhatsApp.

A sergipana Licia Andrea Lima, conta que a instalação do equipamento foi importante por não ter interferência no sinal e pela disponibilização de diferentes canais. “A imagem sai totalmente limpa e ainda tenho acesso a mais canais do que com o outro formato”, diz. Licia é uma das 5, 1 mil sergipanos beneficiados pelo programa de atualização de parabólicas da Siga Antenado, entidade sem fins lucrativos responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku). Na programação assistida por ela, destacam-se os canais das TVs Cultura e Band, com o conteúdo de cunho educativo e noticiário, respectivamente, que se somam ao religioso. “Para os estudos, acompanho sempre a TV Cultura, onde tiro muitas dúvidas sobre português e matemática e ainda consigo me preparar para concursos. “, afirma. Além dela, seus filhos também usufruem dos canais com acesso a programação infantil. Eles consomem filmes e desenhos, o que permite uma interação com o que é visto na TV.

Esse novo momento para quem vive na zona rural reflete um forte avanço diante da melhor qualidade do que é consumido nos televisores. Josefa Pinheiro, que já dispõe da parabólica digital há um ano, já percebe essas mudanças. “Hoje tem mais disponibilidade de canais. Consigo assistir a Canção Nova, por exemplo, que antes eu não tinha acesso”, diz. Como ferramenta para toda família, o esposo de Josefa prefere a programação esportiva.

Os beneficiários de programas sociais do Governo Federal que têm uma parabólica antiga instalada e funcionando têm direito à instalação gratuita da nova parabólica digital. O agendamento da instalação é feito pela Siga Antenado. Para verificar se tem direito à troca gratuita da parabólica, é preciso acessar o site sigaantenado.com.br ou ligar para 0800 729 2404.

Sobre a Siga Antenado

Siga Antenado é o nome fantasia da EAF (Entidade Administradora da Faixa), criada por determinação da Anatel. É a entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku). A Siga Antenado é formada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, que foram as vencedoras dos blocos nacionais do leilão do 5G, com as licenças da faixa 3,5 GHz.