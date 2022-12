Em 2023, safra brasileira deve bater recorde com 293,6 milhões de toneladas

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que em 2023 a safra de grãos, cereais e leguminosas deve alcançar a marca de 293,6 milhões de toneladas em 2023, uma projeção recorde da série histórica, iniciada em 1975 no país.

Comparado com 2022, cuja safra deve ficar em 262,7 milhões de toneladas, segundo a previsão de novembro, o aumento projetado é de 11,8%.

“Em 2022, a safra da soja foi drasticamente reduzida devido à falta de chuvas, sobretudo na região Sul. Para a safra 2023, até o momento, as condições climáticas estão favoráveis ao desenvolvimento das lavouras, o que deve permitir uma recuperação na produção. A safra de 2023 deve ser o novo recorde da série histórica do IBGE, explica o gerente da pesquisa, Carlos Barradas”.

De acordo com ele, deve haver uma supersafra de soja em 2023, com 146,4 milhões de toneladas, 22,5% a mais do que o registrado este ano. Para o milho, o aumento deve ser de 5,1%, chegando a 115,8 milhões de toneladas no próximo ano.